На крыше КПП Газпрома подняли украинский флаг

В Московской полиции подтверждают информацию о задержании за проведение акции активистки украинского движения Femen возле главного офиса компании «Газпром».

Об этом УНИАН сообщил оперативный дежурный ГУВД по Москве.

«Одна гражданка Украины задержана на улице Наметкина, дом 16 (здесь находится главный офис «Газпрома» - УНИАН). Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам соответствующей проверки и опроса свидетелей будет принято решение, по какой статье девушка будет привлечена к ответственности .

Ранее активистки Femen разместили на Facebook пресс-релиз о своей акции возле главного офиса «Газпрома» в Москве.

«Сегодня, 13 февраля, в 13.00 в Москве, при температуре -25, топлесc-активистки на весь мир обвинили газпромовских "голубых воришек" в преступных манипуляциях с голубым топливом.

Активистки женского движения ворвались на территорию «Газпрома» с плакатами «Миллер=Мюллер», «Стоп газовый шантаж», «Гаси Газпром!».

Воспользовавшись замешательством охраны, одна из активисток FEMEN Оксана ШАЧКО подняла украинский флаг на крыше КПП газпромовской штаб-квартиры. После акции Оксана была арестована, сейчас она находится в отделении милиции в ожидании суда. Акция посвящается попыткам путинской банды расширить границы русского мира за счет русского газа», - сказано в пресс-релизе.