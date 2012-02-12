Женщина совершила акт самосожжения перед Белым домом в Москве

Женщина подожгла себя в воскресенье днем у Дома правительства РФ в Москве, ее спасли, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

По его словам, инцидент произошел в 11.30 напротив одного из контрольно-пропускных пунктов Белого дома.

"Женщина 1958-го года рождения, проживающая в Саратовской области, облила себя горючей жидкостью и подожгла", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пламя быстро сбили, женщину доставили в НИИ имении Склифосовского.

"Ожоги не представляют серьезной угрозы жизни", - отметил источник.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Источник добавил, что никаких плакатов при ней не было, лозунгов она не выкрикивала.