Президент Ирана намерен объявить о новых проектах в ядерной сфере

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД обещает вскоре объявить о новых успехах в области ядерных исследований.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер», об этом М.АХМАДИНЕЖАД заявил на государственном телевидении.

«В ближайшие дни мир станет свидетелем объявления Ираном об очень важных и крупных достижениях в ядерной сфере», - сказал М.АХМАДИНЕЖАД.

США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома.

Официальный Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

Главы МИД 27 стран ЕС в конце января одобрили введение эмбарго на поставки нефти из Ирана. В рамках нового пакета санкций предполагается, что к 1 июля 2012 года все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны.

Новые санкции были введены в связи тем, что Иран, по мнению Евросоюза, по-прежнему не желает сотрудничать с международным сообществом по вопросам, связанным с развитием атомной программы.

В ответ иранские власти пригрозили перекрыть Ормузский пролив - ключевой морской путь для транспортировки нефти из Персидского залива. США, в свою очередь, стянули в район Персидского залива авианосную группу.

"Шестерка" международных посредников, в состав которой входят Россия, Китай, США, Франция, Великобритания и Германия, с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

Переговоры были прерваны в 2009 году, когда совет управляющих МАГАТЭ осудил Иран за строительство второго завода по обогащению урана.

Очередные переговоры между МАГАТЭ и Ираном пройдут в конце февраля. Предыдущая поездка представителей МАГАТЭ в Иран состоялась по приглашению иранской стороны 29 - 31 января.