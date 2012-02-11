Правительство Греции одобрило кредитное соглашение с ЕС

Кабинет министров Греции одобрил в ночь на субботу кредитное соглашение с Европейским Союзом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческое государственное телевидение.

Необходимое для проведения соглашения в жизнь голосование в парламенте страны должно состояться в понедельник, 13 февраля.

Открывая заседание Кабмина, премьер-министр Лукас ПАПАДИМОС предупредил, что любое развитие событий, при котором соглашение не будет принято, может оказаться "катастрофичным". Он также заявил, что в правительстве не будут участвовать партии и министры, которые не поддержат соглашение.

"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центробанк и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро в обмен на многолетнюю программу экономии. Так, от Греции требуют сокращения расходов примерно на 7% ВВП до 2014 года и программу приватизации на 19 миллиардов евро. Уже в текущем году ожидается первичный профицит, то есть превышение доходов над расходами без учета обслуживания долга, в размере 4,5% ВВП. Экономический рост должен вернуться в 2013 году после пяти лет непрерывной рецессии.

Сегодняшний день начался с массовых демонстраций на улицах Афин: профсоюзы, разгневанные очередным планируемым снижением зарплат и пенсий, вывели на улицы тысячи человек.