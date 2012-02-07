Путину не нравится, что трудовые мигранты за российские деньги к маме ездят

Страны бывшего Союза будут уходить из сферы влияния России в случае введения с ними визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом кандидат в президенты РФ, премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал сегодня во время встречи со своими доверенными лицами в Москве.

«Можно ввести визовый режим с бывшими республиками Советского Союза, но тогда мы их совсем утратим. Там и так-то сегодня уже русский язык в диковинку. А не будет у нас свободного общения, будут дополнительные ограничения – мы их будем утрачивать, то есть они из сферы нашего влияния будут уходить, а это будет ослаблять нашу страну в конечном итоге», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в таком случае в долгосрочной перспективе это негативно отразится на уровне экономики, производства и доходов граждан. Он отметил, что мигранты в России, как и в других странах в известной степени являются существенным фактором развития экономики.

Он подчеркнул, что экономике нужен миграционный приток и ни одна страна мира, кроме Китая не брезгует миграционным притоком, а, наоборот, идёт борьба за квалифицированных иностранных работников.

В.ПУТИН отметил, что главное навести порядок в сфере привлечения трудовых мигрантов из других стран. По его словам, в РФ предполагается усилить наказания за нарушения миграционного законодательства.

«Вот человек приехал, нарушил режим, его взяли, выслали в страну, откуда он приехал. У нас же нет визового режима между нашими странами. За государственные деньги отправили, он к маме съездил, пообщался с родственниками, назад вернулся. Опять выслали – опять вернулся. Но это вещь нетерпимая!», - сказал он.

«В целом юристы провели анализ и считают, что за неоднократные злостные нарушения, связанные с регистрацией, можно ввести и уголовное наказание», - добавил он.