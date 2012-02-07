Италия заменит российский газ алжирским и норвежским

Власти Италии признали, что в стране возникла чрезвычайная ситуация - в связи с необычно сильными холодами и уменьшением поставок газа из России, передает Радио Свобода.

Представители компании Eni заявили, что принимают экстренные меры для того, чтобы не допустить перебоев с теплоснабжением жилых домов. В частности, будут увеличены объемы поставок газа из Алжира и Норвегии.



Некоторые промышленные предприятия были вынуждены в последние дни сократить потребление газа. Власти призвали экономить и жителей.



Сокращение объемов газа, поставляемого из России, отмечается и в ряде других европейских государств. В ЕС, впрочем, заявляют, что ситуация пока не критична, хотя на большей части территории Европы по-прежнему стоят сильные морозы.