Грузинский парламент обсудит признание геноцида ингушей

Парламент Грузии рассмотрит вопрос о том, следует ли признать депортацию ингушей 1944 года - насильственное переселение с территории РСФСР в Среднюю Азию - геноцидом. Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия».

Обсуждение назначено на конец февраля, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам диаспор Нугзар ЦИКЛАУРИ в понедельник, 6 февраля.

Дело касается насильственного переселения чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. Операция по депортации, которая получила название "Чечевица", начала готовиться в октябре-ноябре 1943 г. Первоначально планировалось переселение в Новосибирскую и Омскую области, в Алтайский и Красноярский края. Но затем было решено переселить чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию.

Решение депортировать чеченцев и ингушей президиум Верховного Совета СССР мотивировал тем, что «в период Великой Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в ряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тыл Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей».

Принудительному переселению в феврале-марте 1944 года подверглись около 500 тысяч человек. При этом в дороге умерли сотни людей. В конце 1980-х годов репрессированные народы были реабилитированы декларацией Верховного совета СССР. Впоследствии депортация чеченцев и ингушей 1944 года получили оценку Европарламента, который признал эти события геноцидом.

Как передает Лента.ру в своем блоге корреспондент грузинского телеканала "ПиК" Звиад МЧЕДЛИШВИЛИ сообщил, что в Грузию было направлено обращение с просьбой признать события 1944 года геноцидом. Письмо передал правозащитник Ибрагим ЛЬЯНОВ, проживающий в Брюсселе (он передал послание грузинскому посольству, которое переправило письмо в Тбилиси). При этом утверждается, что обращение было подготовлено «историками и общественными деятелями из Ингушетии». Журналист приводит приводит текст письма. Авторы послания призывают «инициировать процесс по признанию Европарламентом депортации ингушского народа в 1944 году фактом геноцида». Они считают, что это стало бы «проявлением подлинного гуманизма и исторической справедливости».

Между тем в парламенте Грузии сомневаются в том, что просьба будет удовлетворена. «Я не хочу, чтобы мой комитет стал комитетом по рассмотрению вопросов о признании геноцидов. Обсуждение начнется, но это нелегкий вопрос и я не уверен, что результат будет положительным», - заявил Н.ЦИКЛАУРИ.

Н.ЦИКЛАУРИ отметил, что официальное обращение от ингушей уже поступило в комитет.

При этом депутат сомневается в том, что парламент Грузии примет положительное решение по этому вопросу.

«Я не хочу, чтобы мой комитет стал комитетом по рассмотрению вопросов о признании геноцидов. Обсуждение начнется, но это нелегкий вопрос и я не уверен, что результат будет положительным», - заявил Н.ЦИКЛАУРИ.

В середине мая 2011 года парламент Грузии признал геноцидом действия российских властей по отношению к черкесам в XIX веке - в период с 1763 по 1864 годы (в период Кавказской войны).