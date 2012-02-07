Путин на один день не премьер-министр

Кандидат в президенты РФ от "Единой России", премьер-министр Владимир Путин во вторник встретится с доверенными лицами, для чего во второй раз за предвыборную кампанию возьмет однодневный отпуск, сообщил замглавы предвыборного штаба Путина Алексей Анисимов.

"Он встретится с доверенными лицами, хочет их поблагодарить за принятое предложение и ту работу, которую они сейчас будут делать по его поддержке", - сказал Анисимов РИА Новости.

По его словам, доверенные лица приедут на встречу практически из всех регионов страны.

ЦИК РФ в понедельник зарегистрировал 499 доверенных лиц кандидата Путина. В списке более 200 известных музыкантов, актеров, спортсменов и общественных деятелей. Доверенные лица занимаются вопросами агитации, а также вправе назначать наблюдателей на избирательные участки. Как правило, они нужны кандидату для представления его программы и позиции в разных регионах России. Закон позволяет кандидату иметь 600 доверенных лиц.

"Будут и дальше приниматься предложения и регистрироваться доверенные лица. Но вот это первые люди, которые в стране будут проводить работу по поддержке нашего кандидата", - отметил замглавы предвыборного штаба.

Он сообщил, что встреча пройдет в здании Политехнического музея, где штаб арендует помещение: "В установленном порядке мы оплачиваем помещение и все другую необходимую инфраструктуру для этой встречи. И он уходит на один день в отпуск как кандидат для чистоты мероприятия", - сказал Анисимов.