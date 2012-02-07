Против организаторов шествия «За честные выборы» завели дело

00:44, 07 февраля 2012
Мир
1318 0

Сообщение из Москвы

Организаторов шествия «За честные выборы», которое прошло в Москве 4 февраля, вызывают в полицию, на них заведено административное дело.

Об этом сообщил «Газете.Ru» лидер «Левого фронта» Сергей УДАЛЬЦОВ, жена которого выступила в качестве одного из заявителей шествия.

«Позвонили ей недавно из ОВД «Якиманка» как одному из заявителей шествия и митинга 4 февраля. Сказали, что завтра к 9 утра вызывают всех заявителей в связи с тем, что они нарушили порядок организации шествия. По их мнению, шествие началось раньше заявленного времени: вместо 13.00 они начали раньше. Грозит им административная ответственность в виде штрафа, насколько я понимаю», - сообщил С.УДАЛЬЦОВ.

«Довольно странно, потому что прошло уже два дня. Непонятно, почему они сейчас только спохватились. Оказать, конечно, какое-то давление. Может, отчитаться по принципу: оштрафовали организаторов митинга на Поклонной горе, и здесь надо придраться», - добавил он.

После митинга в поддержку Владимира ПУТИНА на Поклонной горе организаторов было решено оштрафовать за превышение заявленной численности мероприятия. Вместо заявленных 15 тыс. человек на Поклонную гору вышло, по оценке ГУВД, 138 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter