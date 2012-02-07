Против организаторов шествия «За честные выборы» завели дело

Организаторов шествия «За честные выборы», которое прошло в Москве 4 февраля, вызывают в полицию, на них заведено административное дело.

Об этом сообщил «Газете.Ru» лидер «Левого фронта» Сергей УДАЛЬЦОВ, жена которого выступила в качестве одного из заявителей шествия.

«Позвонили ей недавно из ОВД «Якиманка» как одному из заявителей шествия и митинга 4 февраля. Сказали, что завтра к 9 утра вызывают всех заявителей в связи с тем, что они нарушили порядок организации шествия. По их мнению, шествие началось раньше заявленного времени: вместо 13.00 они начали раньше. Грозит им административная ответственность в виде штрафа, насколько я понимаю», - сообщил С.УДАЛЬЦОВ.

«Довольно странно, потому что прошло уже два дня. Непонятно, почему они сейчас только спохватились. Оказать, конечно, какое-то давление. Может, отчитаться по принципу: оштрафовали организаторов митинга на Поклонной горе, и здесь надо придраться», - добавил он.

После митинга в поддержку Владимира ПУТИНА на Поклонной горе организаторов было решено оштрафовать за превышение заявленной численности мероприятия. Вместо заявленных 15 тыс. человек на Поклонную гору вышло, по оценке ГУВД, 138 тыс. человек.