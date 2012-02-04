В митинге в Москве участвовали активисты украинской диаспоры и ВО "Свобода"

Активисты украинской диаспоры Москвы приняли участие в шествии “За честные выборы”.

Об этом УНИАН сообщил почетный председатель Объединения украинцев России Валерий СЕМЕНЕНКО.

“Из московской диаспоры было мало людей, нас было где-то 8 человек. Мы были с украинским флагом, к нам подходили многие россияне с украинскими корнями и выражали поддержку. Я не скажу, что диаспора активно поддержала, люди боятся”, - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Он надеется, что участие диаспорян будет способствовать ослаблению давления на украинские организации России.

При этом он заверил, что не боится преследований со стороны российской власти, ведь всё, что можно было сделать она (власть РФ – УНИАН) уже сделала.

“Участие диаспоры в оппозиционном митинге ничем не грозит. Больше чем российская власть уже сделала не будет – преследовала Библиотеку украинской литературы, зарыла Федеральную национально-культурную автономию украинцев России”, - сказал он и добавил, что ничего страшного в том, что украинцы России тоже требуют честных выборов, нет.

В то же время, он отметил, что увидев украинский флаг к ним подошла группа представителей ВО “Свобода” в количестве около 10 человек, которые прибыли на митинг из Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2011 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).

По словам адвоката ОУР Алима ЖГУЛЕВА, Минюст РФ обвиняет экс-сопредседателя ОУР В.СЕМЕНЕНКО в том, что он в период приостановки деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало поводом для ликвидации организации.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».