НАТО переводит в Германию свою турецкую штаб-квартиру

НАТО сократит одну штаб-квартиру командования ВВС в рамках реформирования организации и создаст на американской военной базе "Рамштайн" в Германии командный пункт системы противоракетной обороны в Европе (ЕвроПРО), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт официальной американской армейской газеты Stars and Stripes.

Пока у НАТО есть две штаб-квартиры командования ВВС: северная на базе "Рамштайн" и южная - в турецком городе Измир.

"Теперь у нас останется только одна штаб-квартира", - цитирует издание слова официального представителя командования ВВС НАТО Манфреда Ройденбаха, который добавил, что фактически произойдет слияние двух баз.

По словам Ройденбаха, в результате реформирования структуры НАТО, проводимой для увеличения эффективности организации, численность представителей НАТО на базе "Рамштайн" вырастет с 400 до 500.

Начало перевода военнослужащих в Германию и ликвидация штаб-квартиры в Турции запланировано на текущий год, а весь процесс может завершиться в 2013-м.