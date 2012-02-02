Costa Concordia разрушается под ударами волн

Операция по ликвидации последствий кораблекрушения круизного лайнера Costa Concordia у берегов итальянского острова Джильо значительно осложнилась в связи с ухудшением погодных условий.

Как передает ИТАР-ТАСС, под ударами волн корпус лайнера, застрявшего на рифах, начал разрушаться.

Первыми удару стихии подверглись бассейны - сначала в кормовой части судна, затем обвалились стены чаши центрального бассейна. Корпус, и так поврежденный множеством мини-взрывов, осуществленных для облегчения доступа в затопленные части, продолжают "атаковать" сильный ветер и волны. Постоянный мониторинг подтверждает, что Costa Concordia медленно сдвигается с рифовой гряды. В последнее время скорость этого движения составила до 7,5 см в сутки.

Пока специалисты не начали бить тревогу, но все работы на корпусе корабля из соображений безопасности прекращены. Речь идет, в первую очередь, о поисках тел пропавших без вести. Их число сегодняшний день составляет 15 человек. Так и не началась, несмотря на проведение всех подготовительных работ, откачка топлива из баков Costa Concordia. Более того, защитные понтоны, которыми окружили судно во избежание случайных протечек, сдвинулись и теперь препятствуют входу судов в порт острова.

Чрезвычайный комиссар по ликвидации последствий кораблекрушения, глава Департамента гражданской защиты Франко ГАБРИЭЛЛИ ранее заявил, что для полной утилизации Costa Concordia понадобится до 10 месяцев. Это крайне обеспокоило местных жителей, основной источник дохода которых - туризм. Возникла реальная опасность того, что остов затонувшего судна будет отпугивать отдыхающих в летние месяцы. К тому же, по прежнему сохраняется опасность экологической катастрофы в случае разлива топлива.