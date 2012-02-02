ООН проверит, как в Украине издевались над беженцами

Управление Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по вопросам беженцев обеспокоено ситуацией с беженцами, которые находятся в пунктах временного пребывания иностранцев (ПВПИ) в Волынской и Черниговской областях.

Об этом УНИАН сообщили в Региональном представительстве УВКБ ООН в Беларуси, Молдове и Украине.

"Ситуация остается проблематичной, несмотря на несколько визитов работников УВКБ ООН, юристов неправительственных организаций и представителей власти. С целью выяснения ситуации на следующие неделе запланированы дополнительные визиты, которые будут включать общение с задержанными", - говорится в сообщении.

По информации представительства, более 100 человек протестуют против своего задержания или утверждают, что им отказывают в возможности использовать право подать заявление о предоставлении статуса беженца.

"Некоторые лица, приговоренные к одному году задержания за попытку пересечь государственную границу без надлежащих документов, протестуют против ограничения свободы, угрожая прибегнуть к более решительным формам протеста. Некоторые утверждают, что они являются несовершеннолетними без сопровождения взрослых, выходцами из Сомали, которые в соответствии с международными и украинскими стандартами заслуживают особого внимания", - сообщили в представительстве.

Сейчас УВКБ ООН не в состоянии проверить все сведения, которые офис продолжает получать. "Остается не понятным, почему так много лиц, утверждающих, что они являются несовершеннолетними, органами власти считаются взрослыми, ведь Министерство здравоохранения лишь недавно начало разработку процедуры оценки возраста. Определение настоящего возраста, а иногда и установление личности, является достаточно сложной задачей в какой-либо ситуации. Таким образом, УВКБ ООН выражает свою готовность способствовать органам власти в решении существующих проблем наиболее приемлемым способом", - говорится в сообщении.

В соответствии с имеющейся в УВКБ ООН информацией, в ПВПИ "Волынский" находятся несколько семей с детьми из Афганистана. "Это означает, что на протяжении месяцев дети школьного возраста остаются без доступа к образованию", - отмечает в Представительстве УВКБ ООН.

УВКБ ООН также выразило особую обеспокоенность по поводу последних сообщений, полученных 30 января, о действиях милиции в отношении задержанных в пункте "Волынский".

"УВКБ ООН проверяет многочисленные поступающие утверждения и ожидает информации от двух членов Комиссии по вопросам предупреждения пыток и сотрудников Государственной миграционной службы, которые сегодня изучают ситуацию на месте и должны пообщаться с задержанными", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, международная организация Amnesty International обратилась к власти Украины с призывом прекратить жесткое обращение с беженцами. По информации организации, 30 января правоохранители, вооруженные дубинками, принуждали беженцев в пункте временного пребывания у Журавичах Волынской области прекратить голодовку и снимали этот процесс на видео.

По данным Amnesty International, среди задержанных находятся 60 сомалийцев и шестеро эритрейцев, в том числе 20 детей. Беженцы объявили голодовку в знак протеста против незаконного содержания под стражей с 6 января.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает, что новый закон о беженцах в Украине, который вступил в силу 4 августа 2011 года, в отличие от стандартов Евросоюза, не предусматривает дополнительной защиты в ситуации неизбирательного насилия.

Об этом говорится в докладе относительно ситуации с правами человека в мире в 2012 году, обнародованного на сайте организации.

“На момент подготовки этого обзора работники миграционной службы часто отказывали в предоставлении временной или дополнительной защиты в ожидании разъяснений от Кабинета министров. Лица, которые ищут убежища, остаются уязвимыми для произвольного (незаконного) задержания, полицейских притеснений и пыток”, - говорится в документе.

Human Rights Watch, в частности, приводит пример депортации в Афганистан в марте 2011 года по меньшей мере 10 человек, искавших убежища, еще до того, как некоторые из них смогли обжаловать отказ в предоставлении убежища. При этом, отмечается в докладе, этим лицам во время слушаний о предоставлении убежища не было обеспечено адекватное юридическое представительство и услуги переводчика.

При этом, как говорится в докладе, эти лица содержались под стражей в аэропорту “Борисполь”, а некоторых из них пограничники более суток держали в наручниках.