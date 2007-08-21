Еврокомиссия не знает как реагировать на полёты российских бомбардировщиков
23:21, 21 августа 2007Мир
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Ситуацию "необходимо обсуждать"
Еврокомиссия намерена обсудить с государствами-членами Евросоюза решение России о возобновлении постоянного боевого дежурства ее стратегической авиации. "Это относится к европейской политике безопасности, и эту ситуацию нам необходимо обсуждать с государствами-членами (Евросоюза)", - сказала представитель Еврокомиссии Антония Мохан (Antonia Mochan).
"Таким образом, у меня нет какой-то специфической реакции со стороны Еврокомиссии", - добавила она.
В конце прошлой недели Владимир Путин заявил, что Россия возобновляет полеты стратегической авиации в удаленных регионах на постоянной основе, прерванные в 1992 году в одностороннем порядке.
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