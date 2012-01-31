США: режим президента Сирии потерял контроль над страной

Режим президента Сирии Башара Асада потерял контроль над страной. Такое мнение, как сообщает Радио Свобода, высказал в понедельник представитель Белого дома Джей Карни - на фоне сообщений о новых столкновениях в предместьях Дамаска между правительственными силами и так называемой Свободной сирийской армией - отрядами военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции.



Карни выразил уверенность, что падение Асада неизбежно, подчеркнув, что необходимо найти политическое решение сирийского кризиса. Он вновь заявил о поддержке США мирной инициативы Лиги арабских государств: в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, предложенном Лигой, содержится призыв к Башару Асаду передать власть вице-президенту, который начал бы переговоры с оппозицией.

Заявление Белого дома прозвучало за день до обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в Сирии. Россия и Китай пока выступают против данного проекта резолюции. Россия, в частности, заявляет, что готова наложить вето на резолюцию, в которой будет содержаться призыв к отставке Башара Асада.

По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, США будут настаивать на принятии резолюции, осуждающей действия президента Башара Асада и поддерживающей усилия Лиги арабских государств по урегулированию ситуации.