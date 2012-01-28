Норвегия впервые принесла извинения за соучастие в Холокосте

Норвегия впервые принесла извинения за соучастие страны в гибели евреев во времена Второй мировой войны.

С речью, посвященной международному дню памяти жертв Холокоста, выступил в пятницу премьер-министр Норвегии Йенс СТОЛТЕНБЕРГ, сообщает радио «Свобода».

"Я чувствую, что настало время принести наши самые глубокие извинения по поводу того, что происходило на норвежской земле", - сказал Й.СТОЛТЕНБЕРГ, выступая в порту Осло, откуда 26 ноября 1942 года на судне Donau в нацистские концлагеря были отправлены 532 еврея.

Всего из Норвегии в лагеря смерти были депортированы более трети из проживавших в стране 2 тысяч 100 евреев, остальные бежали в соседнюю Швецию.

Свою роль в Холокосте Норвегия признала в 1998 году. Членам еврейской общины и ряду поддерживающих их организаций Осло выплатило около 60 миллионов долларов – в качестве компенсации за утраченное имущество.