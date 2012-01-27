Жириновский пугает Медведева с Путиным «Оранжевой революцией»

Кандидат в Президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ прогнозирует, что через несколько лет в России на улицу выйдут миллионы людей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня в Госдуме после отчета руководителей правоохранительных органов о ходе выборов в российский парламент.

«Дмитрий МЕДВЕДЕВ, обращаясь к «Единой России» месяца за два до выборов, сказал честно: «Задача - власть удержать…». Я поздравляю «Единую Россию» и силовиков. Вы власть удержали. Но каким путем? Вы закончите так же, как большевики… Сейчас выходят (на митинги – УНИАН) 100 тыс., через 5-6 лет выйдут миллионы, и никто вам не поможет», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его словам, правящая партия должна меньше раздражать парламентскую оппозицию, поскольку если ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» выведут своих активистов на Болотную площадь, власти «наступит конец» уже 5 февраля.

Он заявил, что за оппозиционные партии проголосовало больше людей, чем за «Единую Россию» и призвал прекратить фальсифицировать результаты выборов. По его словам, только у ЛДПР украли 10 млн. голосов. «Это захват государственной власти мошенническим путем», - сказа он.

В.ЖИРИНОВСКИЙ заявил, что парламентские выборы в РФ признала только одна «Единая Россия» из 7 партий, принимавших участие в выборах.

На предложение из зала к парламентской оппозиции сдать мандаты, лидер ЛДПР сказал: «Тогда в России начнется Оранжевая революция».

В свою очередь, кандидат в Президенты от КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ предложил ужесточить наказание за воровство голосов.

«Господин ЧУРОВ (глава ЦИК РФ), это элемент мафиозной системы, которая имеет жесткое распределение должностей в стране», - считает он.

По его словам, прошедшие выборы в России нелегитимны. По словам Г.ЗЮГАНОВА, не обязательно устанавливать web-камеры на участках - потому что результаты голосования «переписывают» 2-3 человека. По его словам, все избирательные комиссии должны быть созданы на паритетной основе. Он также предложил проводить подсчет голосов при участи наблюдателей и СМИ. Только так можно добиться, чтобы никто никого не подозревал, добавил он.

По мнению лидера российских коммунистов, премьер РФ Владимир ПУТИН должен публично потребовать от всех начальников честных выборов. «Его подручные говорят: «требуем честных выборов, но ПУТИН должен победить в первом туре». Это значит: делаете, что хотите, но если наследите, будете отвечать сами», - добавил он.

Кандидат в президенты от «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ также заявил, что прошедшие выборы в Госдуму сопровождались массовыми нарушениями.

«Мы видели не равный доступ к СМИ, ограничения на размещение рекламы для оппозиции, а также запугивание и шантаж избирателей», - сказал он.

Отчитываясь перед российскими депутатами, глава Следственного комитете России Александр БАСТРЫКИН сообщил, что следственные органы возбудили 36 уголовных дел, связанных с нарушениями на декабрьских выборах в Госдуму.

По его словам, в распоряжении Следственного комитета находится порядка 100 видеороликов с возможными нарушениями на прошедших в декабре парламентских выборах, в настоящий момент проводится работа по их исследованию.

Глава МВД РФ Рашид НУРГАЛИЕВ сообщил, что его министерство возбудило по нарушениям на выборах 59 уголовных дел, по 26 из которых уже установлены подозреваемые.

Ранее Следственный комитет заявлял, что нарушения касались практически всех партий, представители которых прошли в Государственную Думу РФ шестого созыва.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2011 года после выборов в Госдуму РФ по стране прошла серия акций протеста против фальсификации результатов.

Самые массовые митинги «За честные выборы» состоялись в Москве 10 и 24 декабря. В них приняли участие десятки тысяч человек.

Следующая крупная акция запланирована на 4 февраля в Москве.