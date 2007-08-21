Иордания отказалась выдать дочь Саддама Хусейна

Власти Иордании полностью исключили возможность выдачи третьей стороне старшей дочери Саддама Хусейна, 38-летней Рагад ХУСЕЙН, находящейся в стране, передает агентство AFP.

"Ее присутствие в Иордании обусловлено исключительно гуманитарными соображениями. Она не участвует ни в какой политической или общественной деятельности", - отметил в этой связи пресс-секретарь правительства Насер ЯВДЕХ.

Лента.ру напоминает, что 17 августа Интерпол выдал ордер на арест Рагад ХУСЕЙН, которую подозревают в пособничестве терроризму и ряде других преступлений.

На следующий день, 18 августа, Ирак попросил Иорданию ее арестовать и экстрадировать на родину в соответствии с решением Верховного уголовного суда Ирака, вынесенным год назад.

Рагад ХУСЕЙН уехала в Иорданию в 2003 году сразу после вторжения в Ирак войск международной коалиции. В 2006 году она принимала участие в организации судебной защиты своего отца - Саддама Хусейна.