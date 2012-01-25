Медведев о попытках оппозиции создать новую партию: это будет весело

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что в будущем может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе встречи со студентами факультета журналистики МГУ.

«Я никогда не говорил, что вообще больше не буду баллотироваться. Я напомню, что мне всего 46 лет. Это не такой еще серьезный возраст, чтобы отказываться от дальнейших политических баталий», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, у него есть необходимые силы, а соцопросы показывают, что сегодняшний курс поддерживает значительная часть жителей России.

Д.МЕДВЕДЕВ объяснил, в этот раз принял решение не выдвигать свою кандидатуру из соображений политической целесообразности, чтобы «не толкаться локтями».

«Должен двигаться тот, у кого, может быть, в настоящий момент шанс победить несколько больше. Так это или нет, покажут выборы, которые состоятся в марте», - сказал он.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что намерен продолжить политическую деятельность, даже если Владимира ПУТИНА не изберут Президентом, а он не станет премьером.

«Если у него (В.ПУТИНА) это получится (победить на выборах), весьма вероятно, что я действительно стану председателем правительства. Если у него это не получится, я буду со спокойной совестью дальше работать на благо своего отечества. Где - не знаю, но могу сказать предельно откровенно: я из политики не уйду», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также заверил, что готов ко встречам с любыми представителями российской оппозиции.

«Я ничего в этой жизни не боюсь именно потому, что работаю Президентом. Я могу объясняться с кем угодно, но специально идти и объясняться на митингах, которые посвящены итогам выборов или еще чему-то, я не буду. Если кому-то нужно что-то мне сказать, я готов с ними встретиться», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что часть представителей сегодняшней российской так называемой несистемной оппозиции сможет в будущем создать политические партии.

«То, что кто-то из них сможет создать свою партию в новых политических условиях, у меня сомнений нет. Это будет весело, а если будет весело, значит, всем будет хорошо», - сказал Президент РФ и напомнил, что лично сделал несколько шагов на пути либерализации политической системы в России.