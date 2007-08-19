Наблюдатели от СНГ признали выборы в Казахстане свободными

Миссия наблюдателей от СНГ признала парламентские выборы в Казахстане свободными и транспарентными.

Об этом говорится в распространенном сегодня в Астане заявлении, передает РИА «Новости».

"Международные наблюдатели констатируют, что внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, состоявшиеся 18 августа 2007 года, соответствуют нормам действующего в государстве избирательного законодательства, общепринятым подходам к организации и проведению демократических выборов", - отмечается в документе.

По предварительным данным ЦИК Казахстана, партия "Нур Отан", возглавляемая Президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, победила на парламентских выборах в республике, набрав 88,05% и став единственной партией, прошедшей в парламент. На втором месте - Общенациональная социал-демократическая партия, набравшая 4,62%.

Для прохождения в парламент партиям надо было преодолеть барьер в 7%.

Досрочные выборы в парламент были назначены для того, чтобы смогли вступить в силу все законодательные поправки, внесенные ранее в Конституцию. У нового состава палаты появится возможность давать согласие на назначение премьер-министра, а также большинства членов правительства.