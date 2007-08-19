Масса льда в Арктике сократилась до рекордного уровня и продолжает уменьшаться, сообщил американский Национальный центр сбора данных по исследованию снега и льда. "Сегодня исторический день, - заявил Марк Серриз, один из ученых, работающих в центре. - Мы наблюдаем самое малое количество айсбергов в Арктике за все время наблюдения из космоса, а период таяния льдов закончится лишь через месяц".

Данные, полученные с помощью спутникового наблюдения, показывают, что масса льда в Арктике сократилась до 5,26 млн кв. км. Предыдущий рекорд был отмечен в сентябре 2005 г., когда этот показатель составил 5,32 млн кв. км.

Быстрее всего льды тают у побережья Восточной Сибири и в море Бофорта. Как отметил М.Серриз, несколько лет назад ученые предсказывали, что полное таяние айсбергов в Арктике в летний период будет наблюдаться к 2070 либо 2100 г., но теперь это явление может произойти уже в 2030 г., передает Associated Press.