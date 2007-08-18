Президент Греции распустил парламент

В Греции объявлены досрочные парламентские выборы.

Сегодня в Афинах обнародован указ Президента Греции Каролоса ПАПУЛЬЯСА о роспуске парламента, который дал официальный старт предвыборной кампании.

Президент распустил парламент после соответствующего прошения, поданного премьер-министром и главой парламентского большинства Костасом КАРАМАНЛИСОМ. Досрочные выборы назначены на 16 сентября - за полгода до истечения четырехлетних полномочий правительства, избранного в 2004 году.

"Национальные интересы требуют немедленного обращения к народу и немедленного провозглашения выборов", - так начал свою речь перед парламентским большинством правоцентристской партии "Новая Демократия" премьер-министр К.КАРАМАНЛИС. У "Новой Демократии" сейчас 165 мест в 300-местном однопалатном парламенте Греции, но К.КАРАМАНЛИС добивается более значительного большинства для проведения дальнейших реформ.

По греческим законам досрочные выборы могут быть назначены лишь в случае возникновения некоей общенациональной проблемы, которую нужно решить безотлагательно. Такой проблемой К.КАРАМАНЛИС назвал формирование бюджета на следующий год, в котором будут предусмотрено расширение ассигнований на социальные нужды, а также пересмотр ряда статей Конституции, в частности, отмену государственной монополии на высшее образование.