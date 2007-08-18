136 пассажиров захваченного в Турции самолета сбежали от террористов

Пассажиры, находившиеся на борту турецкого самолета, который в субботу утром был захвачен угонщиками, утверждают, что им самим удалось покинуть авиалайнер, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что угонщики решили освободить 136 пассажиров, находившихся в самолете, после переговоров с турецкими властями, однако освободившиеся заложники утверждают, что события развивались по иному сценарию.

По словам одного из пассажиров, пока террористы находились около кабины пилотов, ведя переговоры, людям удалось пробраться к выходу в хвостовой части самолета, открыть его и выбраться из самолета. "Террористы не могли нас остановить", - заявил один из бывших заложников, в интервью телеканалу CNN-Turk.

Пассажиры, находившиеся на борту захваченного самолета, также рассказали, что злоумышленники переговаривались между собой на арабском языке, а один из них якобы объявил, что они являются членами "Аль-Каеды". Причем некоторые пассажиры утверждают, что угонщики требовали отправить самолет не в столицу Ирана, как сообщалось ранее, а в Сирию. Официально эта информация пока не подтверждена.

Самолет турецкой авиакомпании Atlasjet, выполнявший рейс с северного Кипра в Стамбул, был захвачен двумя террористами через несколько минут после вылета. Злоумышленники потребовали, чтобы пилоты изменили маршрут, угрожая взорвать в салоне самолета гранату.

Лайнер около 08:15 приземлился для дозаправки в аэропорту Антальи. Около 10:30 стало известно, что все 136 пассажиров самолета освобождены. Пока террористы продолжали удерживать в заложниках членов экипажа.

Лента.ру