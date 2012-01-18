МИД рекомендует воздержаться от поездок в Кению

МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Кению в связи с ухудшением ситуации безопасности в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«В связи с ухудшением ситуации безопасности в этой стране МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от осуществления каких-либо путешествий в Кению и соседние с Сомали районы», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он сообщил, что Посольством Украины в Кении принимаются меры для усиления безопасности украинских дипломатов и граждан Украины, которые находятся в этой стране.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что в случае осуществления украинцами путешествия в Кению они должны обязательно проинформировать МИД и Посольство Украины в Кении для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.