Из Освенцима вывезены за границу важные архивные документы

Сотрудники музея в бывшем нацистском концлагере Освенцим подали жалобу в прокуратуру в связи с сообщениями в прессе об обнаружении на территории Польши и вывозе за границу важных архивных документов.

Представитель музея Павел САВИЦКИЙ сказал агентству France-Presse, что, судя по имеющимся у него опубликованным сведениям, два гражданина Германии обнаружили на юго-западе Польши три ящика с документами. В них содержатся данные о сотрудниках администрации лагеря, которые работали в Освенциме в период Второй мировой войны.

П.САВИЦКИЙ считает, что эти документы, судя по описанию, имеющие большую историческую ценность, должны быть переданы польским властям.

В концлагере Освенцим с 1941 по 1945 годы нацистами были замучены и убиты более миллиона человек - евреи, поляки, советские военнопленные, напоминает радио «Свобода».