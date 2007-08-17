В одном из стрип-клубов Лондона обнаружили полоний. Новые подробности дела Александра Литвиненко стали известны британской газете «Times».

В центр внимания британской прессы попал мужской ночной клуб Хэй Джо. Он пользуется особенной популярностью среди российских бизнесменов. Следы радиоактивного вещества нашли на сиденьях, диванных подушках, а также на дверях заведения. Все вещи подвергли специальной чистке, чтобы снизить уровень загрязнения, отмечает «Times». Журналистам удалось узнать название еще трех мест, где обнаружили полоний 210. Это мараканский ресторан, мерседес Литвиненко и машина таксиста. Долгое время Скотланд-ярд не обнародовал эту информацию. Напомним, следы полония обнаружили более чем в двадцати местах, в том числе в самолетах. Бар в отеле «Миллениум», где по версии следствия и произошло отравление, а также суши-ресторан Итцу, были закрыты на длительную профилактику. Как отмечает британское издание, на расследование, в том числе на безопасность жителей из-за дела Литвиненко было потрачено около 3 миллионов фунтов стерлингов.

В убийстве Литвиненко Скотланд-Ярд подозревает бизнесмена Андрея Лугового. Россия в его экстрадиции по-прежнему отказывает.

Эхо Москвы