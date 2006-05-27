Свыше 3000 человек погибли в результате землетрясения на острове Ява

Число погибших в результате произошедшего в субботу утром землетрясения на индонезийском острове Ява превысило трех тысяч человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства социального развития.

Согласно сообщениям, поступающим из Особого округа Джокьякарта (эпицентр подземного толчка), все семь госпиталей округа переполнены ранеными и телами погибших. По данным представителя Красного Креста в Индонезии, ранения получили более 3 тысяч 400 человек.

По указанию президента Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно вооруженные силы страны окажут помощь в поисково-спасательных работах.

Большое число жертв, несмотря на не очень большую для часто сотрясаемой подземными толчками Индонезии силу землетрясения, объясняется высокой плотностью населения в Особом округе. Оно составляет около двух тысяч человек на квадратный километр даже в аграрных районах.

РИА "Новости"