Девочка из детского дома сказала Лукашенко, что он дурак

Во время посещения Жодинского детского дома с президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел курьезный случай.

Как рассказали сайту charter97.orgисточники из детского дома, во время хороводов и раздачи подарков на новогоднем утреннике белорусский диктатор взял на руки одну девочку.

Девочка показала ему свой рисунок домика. Лукашенко в своей обычной манере спросил у ребенка: «Хороший домик, хочешь себе там квартирку?». Девочка не растерялась и вопросительно ответила Лукашенко: «Ты что — дурак?».

Говорят, вздрогнули все воспитатели и многочисленная свита, включая самого Лукашенко.