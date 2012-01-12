Девочка из детского дома сказала Лукашенко, что он дурак
09:27, 12 января 2012Мир
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Вздрогнули все
Во время посещения Жодинского детского дома с президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел курьезный случай.
Как рассказали сайту charter97.orgисточники из детского дома, во время хороводов и раздачи подарков на новогоднем утреннике белорусский диктатор взял на руки одну девочку.
Девочка показала ему свой рисунок домика. Лукашенко в своей обычной манере спросил у ребенка: «Хороший домик, хочешь себе там квартирку?». Девочка не растерялась и вопросительно ответила Лукашенко: «Ты что — дурак?».
Говорят, вздрогнули все воспитатели и многочисленная свита, включая самого Лукашенко.
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