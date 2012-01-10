Путин потерял в рейтинге 17%, Медведев - 18%

Премьер-министр России Владимир ПУТИН сохранил первенство в рейтинге главных политиков 2011 года, потеряв 17% голосов россиян, по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос: «Кого бы Вы могли назвать политиком года в России?», 38% респондентов назвали В.ПУТИНА, при том, что политиком 2010 года его называли 55% опрошенных.

На втором месте – Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ с результатом 19% (в 2010 – 37%).

Далее со значительным отрывом следуют лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ с результатом 8% (год назад - 5%), лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА считают политиком года 7% россиян (2%), лидера «Справедливой России» Сергея МИРОНОВА - 5%.

Дебютант рейтинга – российский миллиардер, кандидат в Президенты России Михаил ПРОХОРОВ с результатом 5%.

Замыкают рейтинг лидер партии «Яблоко» Григорий ЯВЛИНСКИЙ, бывший министр финансов Алексей КУДРИН и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН (по 1%).

2% опрошенных ответили «нет таких», 4% - назвали других политиков, 35% затруднились с ответом.

Опрос проводился 24-25 декабря 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138-ми населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.