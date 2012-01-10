В Индии жертвами небывалых холодов уже стали почти 140 человек

Необычайно холодная погода, сохраняющаяся с декабря на севере Индии, к настоящему времени унесла 139 человеческих жизней.

Как передает ИТАР-ТАСС, число жертв увеличилось после того, как в штате Джамму и Кашмир от переохлаждения накануне скончались двое местных жителей, сообщает сегодня газета "Хиндустан таймс".

В этом регионе, по выражению издания, с наступлением нового года установился "ледниковый период". На всей территории Кашмирской долины впервые за эту зиму температура воздуха установилась ниже минус 11 градусов по Цельсию. Излюбленное туристами озеро Дал, берега которого усеяны плавучими гостиницами, сковал лед. Это редкое явление для данного водоема, который подпитывается теплыми подземными источниками. В регионе бушуют небывалые для этого времени года метели. Снегопады прервали транспортное сообщение в округе Дода. Местным властям с трудом удается доставлять топливо и продовольствие жителям.

Холодная погода и снегопады нарушили нормальную жизнь в штатах Уттаракханд и Химачал-Прадеш. Из-за сильного тумана там отменены авиарейсы. В местных аэропортах в ожидании вылета скопились сотни пассажиров. В Ранчи, столице штата Джарканд, снежные заносы парализовали движение автотранспорта. Из-за снегопадов с городом временно прервано железнодорожное сообщение.