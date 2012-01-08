На митинг «Достали!» собралась сотня людей

Митинг под названием "Достали" проходит в центре Москвы, на Болотной площади.

Там собрались около 100 человек, недовольных результатами выборов в Госдуму, прошедших 4 декабря 2011 года, сообщает РИА «Новости».

Организовали акцию активисты незарегистрированной партии "Воля", один из лидеров которой - Светлана ПЕУНОВА - намерена баллотироваться на пост Президента России.

Организаторы митинга выразили сожаление, что они собрали гораздо меньше человек, чем аналогичные акции 10 и 24 декабря. Они заявили также, что декабрьские митинги были проплаченными, а их мероприятие носит революционный характер, а его малочисленность объяснили недостатком информации в обществе.

Активисты партии выступили против продолжительных Новогодних каникул, предложив перенести их на более теплое время года. Для участников митинга исполнили частушки.

Вскоре после начала акции многие собравшиеся стали покидать площадь.