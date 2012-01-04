В ЕС достигли принципиального согласия о запрете на импорт нефти из Ирана
21:39, 04 января 2012Мир
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Решение могут принять через месяц
Страны ЕС достигли "принципиального согласия" о запрете на импорт нефти из Ирана.
Как сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на дипломатический источник в ЕС, решение о введении "нефтяного эмбарго" реально может быть принято через месяц – на предстоящем 30 января заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
"Еще остается согласовать много технических деталей, однако послы 27 стран сообщества достигли принципиального согласия", - заявил источник.
ЕС требует от Тегерана "включения в конструктивный международный диалог" по урегулированию иранской ядерной проблемы.
Страны ЕС импортируют чуть менее 20% всей продаваемой Ираном нефти. Импорт осуществляется морским путем, преимущественно в Испанию, Италию, Грецию.
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