В ЕС достигли принципиального согласия о запрете на импорт нефти из Ирана

Страны ЕС достигли "принципиального согласия" о запрете на импорт нефти из Ирана.

Как сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на дипломатический источник в ЕС, решение о введении "нефтяного эмбарго" реально может быть принято через месяц – на предстоящем 30 января заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Еще остается согласовать много технических деталей, однако послы 27 стран сообщества достигли принципиального согласия", - заявил источник.

ЕС требует от Тегерана "включения в конструктивный международный диалог" по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Страны ЕС импортируют чуть менее 20% всей продаваемой Ираном нефти. Импорт осуществляется морским путем, преимущественно в Испанию, Италию, Грецию.