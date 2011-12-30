Рейтинг Путина падает за счет мужчин (опрос)

Социологи зафиксировали снижение рейтинга премьер-министра Владимира Путина. Сегодня ему отдают предпочтение 44% опрошенных россиян, тогда как в 2008-м, 2009-м и I квартале 2010 г. он составлял 59-60%, свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение."

"Если посмотреть на рейтинг Путина в конце 2010 г. он составлял 56%. Дальше идет тенденция на снижение, и почти за год снижение было очень существенным", - сказал президент фонда Александр Ослон.

Он отметил, что ключевым моментом в снижении рейтинга было повышение цен в январе-феврале 2010г. "Снижение рейтинга В.Путина связано с оттоком мужчин. Он по-прежнему остается любимцем женщин, но часть мужчин стали испытывать разочарование", - цитирует РосБизнесКонсалтинг..

При этом в фонде отмечают, что рейтинг В.Путина после парламентских выборов несколько вырос. До выборов в Госдуму рейтинг премьера составлял 41%.

Социологи посчитали, что большинство тех, кто намерен проголосовать за В.Путина - жители Сибирского федерального округа (59%). Сторонниками премьера являются преимущественно пожилые люди (58%) с образованием ниже среднего (59%) и доходами выше средних (57%).

Люди, заявившие, что вероятнее всего не проголосуют за В.Путина, живут преимущественно в Центральном федеральном округе (40%), чаще это люди с высокими доходами (43%).