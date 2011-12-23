Украина, Беларусь и Польша создают резерват

Послы Украины, Беларуси и Польши в Париже обсудили вопросы, связанные с учреждением трехстороннего биосферного резервата «Западное Полесье» по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

«Стороны отметили важность продолжения совместной работы на уровне делегаций при ЮНЕСКО по поддержанию деятельности биосферного резервата, а также договорились проработать с участием Секретариата ЮНЕСКО вопрос организации на территории резервата конференции доноров», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года состоялось подписание трехстороннего межправительственного соглашения о создании резервата «Западное Полесье», который будет включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Беларусь, Украина и Польша объединили национальные заповедники в трансграничный биосферный резерват

Трехсторонний документ подписали министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимир ЦАЛКО и заместитель министра окружающей среды Польши Януш ЗАЛЕССКИ.

Документ предусматривает создание Координационного совета трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье», который будет разрабатывать, принимать и воплощать в жизнь общие планы и программы по охране биологического и ландшафтного многообразия и устойчивого развития территории. Кроме того, будут проводиться общие научные исследования, мониторинг окружающей естественной среды, особенно водно-болотных угодий, которые реагируют на глобальное потепление климата.

В международный биосферный резерват войдут территории: биосферный резерват «Шацкий» (Украина), «Прибужское Полесье» (Беларусь) и «Западное Полесье» (Польша). Общая площадь международного резервата составляет 264 тыс. га, из которых на территорию Украины приходится 75 тыс. га, Польши - 140 тыс.га, Беларуси - 49 тыс. га.

Специалисты Шацкого национального природного парка (Украина), Полесского парка народового (Польша) и государственного заказника «Прибужское Полесье» (Беларусь) сотрудничают уже не первый год, обмениваются опытом и информацией, что и позволило разработать научное обоснование создания трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье».

Кроме того, в социально-экономической сфере не один год действует украинско-белорусско-польский еврорегион «Западный Буг».