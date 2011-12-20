Евросоюз выделил помощь бюджету Грузии

Евросоюз перечислил в бюджет Грузии 26,2 млн евро, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на представительство ЕС в Тбилиси.

Из этой суммы 21,1 млн евро предназначены для расселения граждан страны, потерявших жилье в Абхазии и Южной Осетии, и строительства для них нового жилья в Поти, Батуми и Цхалтубо.

Остальные 5,1 млн евро - часть помощи в 19 млн евро, которую Евросоюз обязался выделить Грузии для развития профессионального образования. Как отметили в представительстве ЕС в Грузии, Евросоюз придает особое значение вопросу образования и переподготовки кадров, поскольку эта сфера одна из основных в сотрудничестве и диалоге между Грузией и ЕС.