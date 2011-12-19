МВФ одобрил очередной транш для Португалии

Международный валютный фонд одобрил предоставление Португалии очередного транша финансовой помощи в размере €2,9 млрд, сообщает агентство France Presse.

Португалия в начале апреля 2011 года обратилась за финпомощью к международным кредиторам – МВФ и Евросоюзу – на фоне проблем банковского сектора и увеличения доходности по гособлигациям. В результате был одобрен пакет спасения страны общим объемом €78 млрд.

Общий объем средств, перечисленных МВФ португальскому правительству с третьим траншем достигнет €13,6 млрд. Всего МВФ в рамках финпомощи стране обязался предоставить ей заем на сумму €28 млрд.

Ранее экс-министр финансов Португалии Карлуш Пина сообщал, что стране может не хватить средств, предоставляемых международными кредиторами. По его мнению, может потребоваться еще €20-25 млрд.

Минфин Португалии в конце ноября пересмотрел в сторону понижения прогноз по сокращению экономики страны на следующий год – спад ВВП составит 3% вместо планировавшегося ранее снижения на 2,8%.

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