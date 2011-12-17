Акции протеста в Казахстане продолжаются

Власти Казахстана утверждают, что полностью контролируют ситуацию в г. Жанаозен, где в результате беспорядков в пятницу погибли 11 человек, сообщает Радио Свобода.

В субботу президент Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности заявил, что все виновные в беспорядках будут наказаны. Ранее в тот же день он ввел в городе чрезвычайное положение на 20 дней.



Представитель генпрокуратуры заявил на пресс-конференции в Астане, что беспорядки в Жанаозене устроили около 70 вооруженных мародеров, а на направленный в город полицейский отряд напала толпа, по полицейским был открыт огонь, и они были вынуждены в ответ применить оружие.



"Радио Азаттык" опровергает утверждения властей Казахстана, ссылаясь на очевидцев - гражданских активистов и журналистов. Они заявили, что в Жанаозене продолжается акция протеста нефтяников.



Поступила также информация об акции протеста в поселке Шетпе Мангистауского района. Там в субботу собрались жители всех окрестных поселков и перекрыли движение поездов на ветке Бейнеу-Жанаозен, требуя от властей прекратить применять оружие против протестующих в Жанаозене.