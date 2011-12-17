Трое травмированных в ДТП в Беларуси украинцев - в больнице
С травмами средней тяжести
Трое травмированных в ДТП в Беларуси украинцев находятся в больнице с травмами средней степени тяжести.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По сообщению Посольства Украины в Республике Беларусь, 16 декабря на автодороге Витебск-Гомель (между населенными пунктами Довск и Звонец Рогачевского района Гомельской области) произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть граждан Украины.
В настоящее время трое граждан Украины с травмами средней степени тяжести находятся в Рогачевской центральной больнице. Один украинец уже отправлен в Украину, еще двух соотечественников планируется отправить домой сегодня, 17 декабря.
Правоохранительными органами Беларуси проводится расследование по факту ДТП.
Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Республике Беларусь.
Как сообщал УНИАН, по данным МЧС Украины и Беларуси, на трассе Могилев-Гомель произошло столкновение двух микроавтобусов, один из которых украинский.
Вследствие ДТП 6 граждан Украины, получивших травмы разной степени тяжести, были госпитализированы в районную больницу.