Население России сократилось на 2,3 миллиона

По данным Росстата, особенно пострадало российское село: потери сельского населения - в три раза больше, чем городского. С 2002 года число сельских населенных пунктов в России уменьшилось на 8 с половиной тысяч.

По итогам предыдущей переписи в 2002 году Россия занимала седьмое место в мире по численности населения, сейчас - восьмое.

Россию по-прежнему значительно опережают Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, а теперь опередил и Бангладеш.

При этом темпы снижения численности населения России, по данным Росстата, ускоряются.