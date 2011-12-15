Население России сократилось на 2,3 миллиона
Темпы сокращения ускоряются
Численность населения России за последние 8 лет сократилось на 2,3 миллиона человек. Об этом говорится в публикации "Российской газеты", где приводятся окончательные официальные данные Росстата об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года.
По данным Росстата, особенно пострадало российское село: потери сельского населения - в три раза больше, чем городского. С 2002 года число сельских населенных пунктов в России уменьшилось на 8 с половиной тысяч.
По итогам предыдущей переписи в 2002 году Россия занимала седьмое место в мире по численности населения, сейчас - восьмое.
Россию по-прежнему значительно опережают Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, а теперь опередил и Бангладеш.
При этом темпы снижения численности населения России, по данным Росстата, ускоряются.