Президент и лидер оппозиции договорились о досрочных выборах в октябре

Досрочные парламентские выборы в Польше пройдут в октябре этого года. Об этом в ходе политической встречи в президентском дворце предварительно договорились Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и лидер крупнейшей оппозиционной партии - либеральной «Гражданской платформы» - Дональд ТУСК.

«Выборы пройдут осенью, и, вероятнее всего, в октябре. Это наиболее оптимальный срок», - заявил Д.ТУСК на пресс-конференции после четырехчасовой встречи с Президентом страны.

Справка УНИАН. 10 июля 2007 года оппозиционная парламентская фракция Союза демократических левых сил (SLD) внесла в парламент Польши предложение о самороспуске Сейма и проведении досрочных выборов в связи с политическим кризисом в стране.

Кризис разразился после того, как Президент отправил в отставку с поста вице-премьера, министра сельского хозяйства Анджея ЛЕППЕРА, лидера партии "Самооборона". После этого представитель парламентской фракции партии заявил, что "Самооборона", которая в польском правительстве является второй по количеству постов, покидает правящую правительственную коалицию.

Ранее газета “Nasz Dziennik” сообщала, что досрочные парламентские выборы в Польше состоятся 30 сентября этого года. По данным издания, такой план действий приняло руководство правящей партии "Право и справедливость", лидером которой является премьер-министр Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.