Президент Приднестровья не пройдет во второй тур?

По данным предвыборного штаба экс-спикера Верховного совета ПМР, их кандидат в президенты непризнанной республики Евгений Шевчук по результатам подсчета голосов со 169 из 259 участков занимает первое место.

"Наш кандидат лидирует, он набирает приблизительно 38% голосов. На втором месте - председатель Верховного Совета Анатолий Каминский с 28,9% голосов. На третьем месте - действующий президент Игорь Смирнов, у него 24,1%. Таким образом, победитель определится во втором туре", - сказал собеседник РИА Новости в предвыборном штабе Шевчука.