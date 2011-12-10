Московская полиция рапортует: митинг на Болотной площади прошел без ЧП

В Москве митинг на Болотной площади против фальсификации результатов выборов в Госдуму России прошел без происшествий, никто не задержан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В целом мероприятие прошло без происшествий, никто не задержан. Это очевидно доказывает, что в случае, когда все участники мероприятия выполняют законные требования властей, акции проходят в согласованных рамках и без нарушений правопорядка», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в толпе митингующих несколько молодых людей зажгли файеры. Они были оперативно установлены сотрудниками московской полиции и выведены с места проведения митинга.

Подчеркивается, что общественная безопасность и правопорядок на сегодняшнем митинге на Болотной площади были обеспечены в полном объеме.

В тоже время, московская полиция утверждает, что общее число участников митинга на пике не превышало 25 тыс. человек. Из них 20 тыс. находилось непосредственно на площади, еще 5 тыс. на прилегающих улицах.

По данным организаторам количество участников акции составила от 40 тыс. до 150 тыс. человек.