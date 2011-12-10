На митинг в Москве пришло столько народу, что даже полиции уже не видно

На Болотной площади Москвы десятки тысяч несогласных с результатами выборов в Государственную Думу россиян проводят митинг с требованием проведения перевыборов.

Как передает корреспондент УНИАН, на площадь пришло несколько десятков тысяч человек, но точную цифру определить невозможно, так как все пространство заполнено людьми.

Участники митинга скандируют: «Перевыборы!» Многие держат плакаты, на которых написано: «За честные выборы», «Вернем стране выборы», «Вернем честные выборы».

Многие участники прицепили на свою одежду белые повязки, на которых написано: «Я ставлю крест на воровской власти», многие держат в руках белые цветы и белые надувные шарики, что также символизирует несогласие с результатами выборов в Госдуму.

На площади установлена сцена, на которой написано «требуем отмены итогов голосования, требуем регистрации политических партий, а также Россия будь свободной.

Многие держат в руках символику различных политических партий и движений. В то же время из-за громадного количества людей подойти к сцене и услышать, что говорят выступающие невозможно.

Время от времени толпа скандирует «Россия без Путина", "Позор", "Вернем свободные выборы».

Участникам митинга раздают различные листовки, а также доклады Бориса НЕМЦОВА «Путин. Коррупция», «Путин. Итоги. 10 лет».

На площади из-за большого количества людей не видно полицейских, хотя вход на митинг формально осуществляется через металлоискатели.

Площадь по периметру огорожена техникой, предназначенной для уборки города.