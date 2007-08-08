Глава МВД уволен за разглашение секретной информации про взятки
20:28, 08 августа 2007Мир
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Об этом сообщил польский премьер
|Ярослав Качиньський
Как передает радио «Свобода», об этом объявил премьер-министр Ярослав КАЧИНЬСКИЙ, который подозревает, что глава МВД разгласил секретную информацию о ходе расследования громкого уголовного дела.
Речь идет о расследовании дела о взятках в Министерстве сельского хозяйства. Из-за скандала глава министерства Анджей ЛЕППЕР, который является лидером одной из партий правящей коалиции, был в июле отправлен в отставку.
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