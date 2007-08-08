Глава МВД уволен за разглашение секретной информации про взятки

В Польше отправлен в отставку министр внутренних дел Януш КАЧМАРЕК.

Как передает радио «Свобода», об этом объявил премьер-министр Ярослав КАЧИНЬСКИЙ, который подозревает, что глава МВД разгласил секретную информацию о ходе расследования громкого уголовного дела.

Речь идет о расследовании дела о взятках в Министерстве сельского хозяйства. Из-за скандала глава министерства Анджей ЛЕППЕР, который является лидером одной из партий правящей коалиции, был в июле отправлен в отставку.