Чавес помог Лукашенко рассчитаться с газовым долгом

Беларусь полностью оплатила долг за употребленный российский газ. Об этом сообщил представитель "Газпрома". Таким образом второй газовый конфликт между Минском и Москвой исчерпан.

Отдать долг в 450 миллионов долларов США белорусам помогла дружеская Венесуэла. Ее президент Уго Чавес сам предложил кредит на полмиллиарда долларов всего под три процента, который нужно отдать за пятнадцать лет.

Неделю тому назад Россия объявила о сокращении поставок газа в Беларусь почти на половину. Газпром пригрозил поставлять лишь такой объем топлива, за какой Минск реально платит. За первое полугодие Беларусь задолжала российским поставщикам почти 460 миллионов долларов.

Напряжение в газовых отношениях Минска и Москвы возникли еще в январе этого года, когда Газпром повысил цену голубого топлива почти вдвое.

5 канал