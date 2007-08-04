Из-за дождей в Южной Азии погибли 1400 человек

Наводнения в Южной Азии, вызванные сильнейшими за несколько десятилетий муссонными дождями, за последние два месяца привели к гибели около 1400 человек , сообщает AFP. Еще 25 миллионов жителей Индии, Бангладеш и Непала вынуждены были оставить свои дома.

В одной только северной Индии затопило около 2400 деревень. В Западном Бенгали на двух реках прорвало плотины. Из-за отсутствия чистой питьевой воды инфекционными заболеваниями заболели около 16 тысяч человек.

В наиболее пострадавшие от наводнения районы штата Хибар продовольствие доставляется вертолетами. В том же штате произошло столкновение местных жителей и полиции. Один человек погиб и около 20 получили ранения, когда крестьяне попытались разрушить участок железной дороги. Дорога была проложена по насыпи, и часть ее жители намеревались срыть, чтобы отвести воду из деревни.

В Бангладеш затоплено около 89 тысяч домов, 7,5 млн. человек остались без крова. Правительство организовало отряды добровольцев для помощи пострадавшим, однако судов для спасения людей и доставки продовольствия в стране не хватает

Reuters передает, что обильные осадки смыли тонкий слой плодородного ила на рисовых полях Индии, что означает гибель урожая.

Сезонные или муссонные дожди - нормальное для южно-азиатского климата явление. Как правило, они продолжаются с июня по сентябрь. Однако в этом году дожди оказались сильнейшими за последние 30 лет. Синоптики утверждают, что дожди возобновятся с новой силой в начале следующей недели.