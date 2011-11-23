Саакашвили готов жертвовать телом ради возвращения территорий Грузии

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил о готовности пожертвовать российским политикам любую часть своего тела для восстановления единства страны.

Об этом он сказал накануне на заседании правительства Грузии, которое состоялось в новом здании Дома правительства, открытом в Кутаиси, передает ИА «Новости-Грузия».

«Российские лидеры на личностном уровне брезгуют Грузией. И они это не раз говорили. И им не был приятен ни ШЕВАРДНАДЗЕ, ни СААКАШВИЛИ. Также как будут неприятны следующие пять президентов или пять правительств Грузии. Это у них такой инстинкт, исходя из империалистических побуждений. И не только у них. Как вы уже знаете, российская церковь объявила крестовый поход для восстановления Советского Союза. И они открыто говорят, что хотят прекратить независимость Грузии. И тут разговор идет не только о том, что они хотят повесить лидеров Грузии за какую-то часть тела (4 декабря 2008 года Владимир ПУТИН, отвечая на вопрос, правда ли, что он обещал подвесить М.СААКАШВИЛИ "за одно место", сказал: «Почему за одно?» - УНИАН). Я с большим удовольствием готов отправить любую часть своего тела для того, чтобы они вернули хотя бы часть наших территорий. А еще лучше - все территории. И насколько хватило бы моих частей тела, столько бы я возвратил территорий», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

«Они не хотят видеть независимую Грузию. Для них приемлема Грузия только в качестве раба с отсутствием желания противостоять им», - убежден грузинский президент.

*** В журнале Nouvel Observateur в ноябре 2008 года была опубликована статья «Сарко-русский». В ней впервые рассказывалось о сцене, произошедшей в Кремле 12 августа. «Николя САРКОЗИ встречался с Владимиром ПУТИНЫМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, пытаясь убедить русских прекратить боевые действия в Грузии и не брать Тбилиси. Из перехваченных французскими спецслужбами переговоров ему было известно, что значительная часть российской армии намерена пойти до конца и свергнуть М.СААКАШВИЛИ. Кроме того, Н.САРКОЗИ знал или полагал, что знал, что Кремль создал марионеточное грузинское правительство, которому должна была перейти власть», писало издание.

Со слов дипломатического советника Елисейского дворца Жана-Давида ЛЕВИТА журнал опубликовал диалог французского президента с российскими лидерами. «Н.САРКОЗИ сказал им, что они не должны этого делать, потому что мир этого не допустит. На что В.ПУТИН ответил: «Я этого СААКАШВИЛИ повешу за яйца». «Повесишь?» - «Почему бы и нет, - ответил российский премьер. - Американцы же повесили Саддама Хусейна». «Да, - сказал тогда Н.САРКОЗИ, - но неужели ты хочешь закончить, как БУШ?» В.ПУТИН подумал, потом сказал: «Тут ты прав». Таким образом, пишет автор статьи, «СААКАШВИЛИ спас свою голову и свои...» ...Ж.-Д.ЛЕВИТ убежден, что Н.САРКОЗИ сыграл огромную роль в процессе мирного урегулирования, хотя многие упрекают его в том, что он был слишком лоялен к русским.