УЕФА следит за ситуацией с бездомными собаками в Украине

УЕФА поддерживает намерения правительства Украины немедленно прекратить и запретить в последующем уничтожение бездомных собак.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно сообщению, постоянно получая информацию от разных организаций защиты животных относительно ситуации с бездомными собаками в Украине, УЕФА неоднократно обращался к украинским правительственным чиновникам с просьбой принять необходимые меры для решения этого вопроса. УЕФА также оказывал финансовую поддержку киевскому филиалу Общества защиты животных, выступая посредником между специализированными учреждениями по защите животных и властью, которые должны были прийти к адекватному общему решению в сложившейся ситуации.

После неоднократных дискуссий между УЕФА и представителями украинской власти министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ в ноябре официально заявил о намерениях ввести запрещение на уничтожение бездомных собак. Чиновники также сообщили о планах страны построить ряд приютов для таких животных, где их стерелизовали бы, а затем выпускали на волю. В соответствии с новыми законами, мэры всех городов будут обязаны обеспечивать выполнение новых правил, в противном случае они будут нести ответственность перед законом.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ призвал мэров городов «хотя бы на полгода» остановить убийства бездомных животных.

«Я обращаюсь ко всем мэрам городов: давайте на полгода прекратим это страшное, ужасное отношение к животным, и постараемся сделать «Стоп!» этим смертям хотя бы на полгода», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

При этом он сообщил, что в 2012 году в Киеве и Чернигове будут построены приюты для бездомных собак.

«Мы с общественными организациями и международными, и украинскими, начинаем в 2012 году строительство приютов для собак. Вы знаете, что вопрос того, как относятся к бездомным животным, достаточно проблематичен, происходит их убийство», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он отметил, что под строительство этих приютов в Киеве и Чернигове уже выделена земля и разработаны проекты.

Кроме того, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что встречался с представителями общественных организаций Великобритании, которые занимаются защитой собак, а также намеревается встретиться с немецкими зоозащитниками. «Мы идем навстречу, и строим приюты», - добавил министр.

Также Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что Минэкологии выделит средства тем большим городам, которые подготовят проекты по строительству приютов.