Канада: Россия устанавливает границы шельфа методами XV века

Канадские власти считают, что тактика России, отправившей на дно Северного Ледовитого океана подводную экспедицию для уточнения границ российского шельфа, соответствует реалиям эпохи Великих географических открытий и не имеет никакого отношения к современной политике, передает агентство Рейтер.

"Сейчас не XV век. Нельзя ездить по миру, устанавливать флаги и заявлять: "Это наша территория", - сказал глава канадского МИД Питер Маккей (Peter MacKay) в интервью телеканалу CTV.

"Никакой угрозы канадскому суверенитету в Арктике нет. Нас совершенно не беспокоит эта экспедиция - по правде говоря, это всего лишь только российское шоу", - добавил министр.

В четверг два российских глубоководных аппарата "Мир" совершили погружение на дно Северного Ледовитого океана на глубину более четырех тысяч метров. Целью экспедиции заявлено детальное изучение строение дна в приполюсном районе самого океана что, как надеются ученые, позволит уточнить границы российского шельфа в районе, простирающемся от Новосибирских островов до полюса, и установить, являются ли подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к Гренландии, геологическим продолжением российского континентального шельфа.

Если это будет доказано, Россия может получить право на дополнительные 1,2 миллиона кв. км площади в Арктике и на разработку колоссальных месторождений нефти и газа на треугольнике Чукотка-Мурманск-Северный Полюс.

РИА "Новости"