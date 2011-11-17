В Газпроме хвастают, сколько сэкономили на транзите

«Газпром» сэкономил с 2005 по 2010 годы 4 млрд. долл. на транзите газа через другие государства.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», правление приняло к сведению информацию о проведенной работе по повышению эффективности транспортировки газа по территории других государств, оптимизации тарифов и объемов транспортируемого газа в 2005-2010 годах.

«На заседании правления было отмечено, что работа по оптимизации транзита газа с 2005 по 2010 годы позволила «Газпрому» достичь суммарного экономического эффекта в объеме 4 млрд. долл. Существенной оптимизации использования транспортных мощностей послужила и закачка газа в подземные хранилища Европы в летний период с целью его использования во время пикового спроса», - говорится в сообщении.

Правление поручило продолжить работу по оптимизации транзита газа в 2012-2013 годах.